NOZ: Spitzen der Nordländer weisen Kritik am Reformationstag als Feiertag zurück

Osnabrück. Ungeachtet breiter Kritik haben sich die

Regierungschefs der norddeutschen Flächenländer geschlossen hinter

das Vorhaben gestellt, den Reformationstag übergreifend als

dauerhaften Feiertag einzuführen. Niedersachsens Ministerpräsident

Stephan Weil sagte der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Freitag), „wir

haben intensiv mit den jüdischen Gemeinden gesprochen. Es ist

auffällig dass anders als in anderen Ländern diese Diskussion in

Niedersachsen kontroverser geführt wird – und das geht nicht von der

Landesregierung aus“. Der SPD-Politiker betonte, es lasse sich nicht

bestreiten, dass Martin Luther schlimme antisemitische Äußerungen

abgegeben habe. „Darüber spricht auch die Evangelische Kirche laut

und deutlich“, sagte er. „Aber die Reformation als kultur- und

keineswegs nur kirchengeschichtliches Ereignis, das gerade

Norddeutschland enorm geprägt hat, darauf zu reduzieren, halte ich

für eine falsche Einordnung“, betonte Weil.

Wenn es nach ihm ginge, werde der Feiertag kommen; entscheiden

werde das Parlament, sagte der Regierungschef.

Auch Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU)

ließ keinen Zweifel an der Einführung des Reformationstages als

dauerhaftem Feiertag ab diesem Jahr. „Wir haben ihn beschlossen, er

wird kommen“, sagte er der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Freitag).

Mecklenburgs-Vorpommerns Regierungschefin Manuela Schwesig (SPD)

sagte der Zeitung: „Wir haben ihn ja schon, was ich ganz witzig

finde: Der Westen lernt vom Osten.“ Zwar gebe es im Nordosten weniger

Christen als im Westen. „Aber die Reformation hat auch unser Land

geprägt, und die Kirchen haben an der friedlichen Revolution und der

Wiedervereinigung einen großen Anteil gehabt“, erinnerte die

Ministerpräsidentin. „Ich finde es gut, dass dieser Tag überall in

Norddeutschland gefeiert werden soll“, sagte die stellvertretende

SPD-Bundesvorsitzende.

An der Wahl des Reformationstages hat sich namentlich in

Niedersachsen scharfer Protest der jüdischen Gemeinde entzündet. Auch

andere Glaubensgemeinschaften und Verbände hatten für einen anderen,

gegebenenfalls weltlichen Feiertag plädiert.

