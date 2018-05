NOZ: Städtetag: In Asyl-Affäre darf nichts unter den Teppich gekehrt werden

Osnabrück. Der Deutsche Städtetag drängt in der Debatte um

Missstände beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) auf

eine rasche Aufklärung. „Wir müssen darauf vertrauen können, dass es

bei den Asylverfahren korrekt zugeht. Deshalb müssen zügig alle

Fakten auf den Tisch, es darf nichts unter den Teppich gekehrt

werden“, sagte Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy der „Neuen

Osnabrücker Zeitung“ (Mittwoch). „Das ist auch deshalb nötig, weil

die Städte wollen, dass Integration gelingt und die Menschen

Asylberechtigten nicht mit Misstrauen begegnen.“ Das Ansehen des

Bundesamtes habe Schaden genommen. Dieser Schaden könne nur durch

rückhaltlose Aufklärung und die daraus notwendigen Konsequenzen

beseitigt werden. „An dieser Stelle muss Vertrauen wieder hergestellt

werden“, betonte Dedy. Ob ein Untersuchungsausschuss sinnvoll sei,

bezweifle er, weil es auf Tempo bei der Aufklärung ankomme.

Entscheiden könnten über den Umgang mit dem Thema im Parlament aber

nur die Abgeordneten selbst.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) schloss in der Affäre um

unzulässig ausgestellte Asylbescheide personelle Konsequenzen nicht

aus, wie er der „Mittelbayerischen Zeitung“ sagte. Der CSU-Chef wird

im Innenausschuss des Bundestages dazu Auskunft geben. Dieser befasst

sich am Dienstag kommender Woche mit den Vorfällen. So sollen in der

Bremer Bamf-Außenstelle mindestens 1 200 Menschen ohne ausreichende

rechtliche Grundlage Asyl erhalten haben.

