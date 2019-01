NOZ: Streit um Pflegekammer: Bevollmächtigter der Bundesregierung kritisiert Pflegekräfte in Niedersachsen

Streit um Pflegekammer: Bevollmächtigter der

Bundesregierung kritisiert Pflegekräfte in Niedersachsen

Andreas Westerfellhaus: Sollten gut überlegen, ob sie sich vor

diesen Karren spannen lassen

Osnabrück. Nachdem Zehntausende Pflegekräfte in Niedersachsen

gegen die Einrichtung einer Pflegekammer protestiert haben und

weitere Aktionen ankündigen, übt nun der Pflegebevollmächtigte der

Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus, Kritik am Vorgehen der

Kammergegner: „Unterschriften gegen etwas zu sammeln ist das eine,

aber sicher keine Form einer konstruktiven Organisation, die

Verantwortung für den Berufstand und für die Weiterentwicklung der

Pflege übernimmt.“ Der Pflegebevollmächtigte zeigte Verständnis für

die Wut der Pflegekräfte über einen missverständlichen

Beitragsbescheid kurz vor Weihnachten, stellte aber auch fest:

„Richtig ist: Der Unmut richtet sich gegen einen unmöglichen

Bescheid, nicht gegen die Kammer.“ Westerfellhaus warnte, es gebe

auch in Niedersachsen große grundsätzliche Vorbehalte von bestimmten

Lobbygruppen gegen die Pflegekammer, weil man Angst davor habe, dass

die Pflege zum ersten Mal eine starke Stimme erhalte. „Die

Pflegefachkräfte in Niedersachsen sollten sich gut überlegen, ob sie

sich vor diesen Karren spannen lassen wollen.“

Westerfellhaus appellierte an die Verantwortlichen der

niedersächsischen Pflegekammer, ihre Mitglieder ernst zu nehmen und

fügte hinzu: „Die Errichtung der Pflegekammer in Niedersachsen steht

nicht zur Debatte, aber alle müssen jetzt ein hohes Maß an

Professionalität beweisen, damit die Umsetzung gelingt.“ Die

Kammerverantwortlichen müssten aus ihrem Fehler lernen. „Ich hoffe,

sie wissen jetzt, dass sie unter verschärfter Beobachtung stehen. Es

gilt jetzt, dass sie die Pflegekräfte, ihre Mitglieder, gut mit

mitnehmen und vertreten.“

