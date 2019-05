NOZ: Telemedizin und Datenschutz: Grüne fordern verpflichtende Sicherheitsupdates

Telemedizin und Datenschutz: Grüne fordern

verpflichtende Sicherheitsupdates

Digitalexperte von Notz warnt vor Baustellen bei IT-Sicherheit –

„Bundesinnenministerium bislang leider ein Totalausfall“

Osnabrück. Mit Blick auf den geplanten Ausbau von Telemedizin und

Videosprechstunden kritisiert Konstantin von Notz, stellvertretender

Fraktionsvorsitzender und Digitalexperte der Bundestagsfraktion von

Bündnis 90/Die Grünen, die Bundesregierung. Es gebe weiterhin

„massive Baustellen“, etwa in Sachen Datenschutz und Netzausbau,

warnte er in einem Gespräch mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ und

forderte, die Lücken im System schnellstens zu schließen. „Für

telemedizinische Verfahren bedarf es zunächst breitbandiger

Internetanschlüsse, und auch im Bereich der IT-Sicherheit gibt es

noch sehr viel zu tun“, so der Digitalexperte der Grünen. Dringend

notwendig seien „Mindeststandards wie verpflichtende

Sicherheitsupdates und neue Haftungsregelungen, auch und gerade für

Geräte wie Fitnesstracker“.

Allerdings fehle es der Bundesregierung insgesamt an „Sensibilität

für diese zentralen Themen“, kritisierte von Notz. „Ein innovativer

Datenschutz und effektive Datensicherheit sind wichtige

Voraussetzungen, um nutzbringende und sichere Anwendungen im

Gesundheitswesen entstehen zu lassen“, so von Notz. „Das aber scheint

Gesundheitsminister Spahn nur zögerlich zu verstehen, und das für

diese Themen federführend zuständige Bundesinnenministerium ist hier

leider bislang ein echter Totalausfall“, kritisierte der

Grünen-Politiker.

Zuvor hatte Ärztepräsident Frank Ulrich Montgomery mit Blick auf

den Ausbau digitaler Medizinangebote wie etwa Videosprechstunden auf

mehr Datenschutz gepocht. „Zu recht“, erklärte Konstantin von Notz:

„Neue Angebote werden nur Akzeptanz finden, wenn man ihnen

tatsächlich vertrauen kann. Hierauf muss absolute Priorität liegen“,

betonte er und forderte, zukünftig auch Patienten verstärkt in die

Entwicklung neuer E-Health-Angebote einzubeziehen.

