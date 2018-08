NOZ: Videoüberwachung in Bahnhöfen half bei Aufklärung von fast 2000 Delikten

Videoüberwachung in Bahnhöfen half bei

Aufklärung von fast 2000 Delikten

Positives Zwischenfazit zu Biometrie-Test in Berlin Südkreuz –

Linke gegen mehr Überwachung

Osnabrück. An deutschen Bahnhöfen sind im vergangenen Jahr 1943

Delikte mit Hilfe von Videoüberwachung aufgeklärt worden. Das geht

aus einer Antwort der Bundesregierung auf Anfrage der Linksfraktion

hervor, berichtet die „Neue Osnabrücker Zeitung“ (Freitag). Häufigste

aufgezeichnete Straftat waren dabei Körperverletzungen mit 789

beobachteten Delikten. Dahinter folgen Diebstahl (295) und

Sachbeschädigung (99). Laut Bundesinnenministerium sind insgesamt

6000 Kameras an 900 Bahnhöfen im Bundesgebiet installiert. Im Zuge

eines Zehn-Jahres-Programms zum Ausbau der Technik seien bislang 40

Millionen Euro in Überwachungstechnik investiert worden; 25 Millionen

Euro durch die Bahn und 15 Millionen Euro durch den Bund, heißt es.

Das Bundesinnenministerium äußert sich in der Antwort auch zum

Pilotversuch einer biometrischen Überwachung, der derzeit am Berliner

Bahnhof Südkreuz stattfindet. Dabei wird die automatisierte Erkennung

von Gesichtern getestet. Die erste Testphase war am 31. Juli

ausgelaufen. Nach Einschätzung der Bundespolizei ergeben sich bereits

positive Rückschlüsse für den polizeifachlichen Nutzen der

Gesichtserkennungssysteme“, heißt es vom Innenministerium. Ab Oktober

startet laut Ministerium die zweite Phase des Versuchs. Dabei soll es

beispielsweise um das automatisierte Erkennen von hilflosen Personen

oder herrenlosem Gepäck gehen.

Linken-Abgeordneter Niema Movassat warf CSU-Innenminister Horst

Seehofer vor, mit dem Ausbau der Videoüberwachung Schritte in den

Überwachungsstaat zu gehen. „Wir brauchen stattdessen einen

umfassenden Schutz der Grundrechte“, sagte Movassat. „Ein starker

Sozialstaat, Präventionsarbeit und mehr Personal bei der Polizei und

Justiz sind ein besserer Garant für die Sicherheit als jede

Videokamera, hier wäre daher das Geld besser investiert gewesen.“

