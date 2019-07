NOZ: „Von der Leyen hat Chance auf Mehrheit im EU-Parlament“

Osnabrück. Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen

(CDU) kann laut FDP-Spitzenkandidatin Nicola Beer bei der Wahl zur

EU-Kommissionspräsidentin auf eine Mehrheit im EU-Parlament hoffen.

„Von der Leyen hat eine Chance, vom Parlament gewählt zu werden“,

sagte Beer der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. „Aber nur, wenn sie sehr

hart dafür arbeitet und überzeugende Antworten auf die drängendsten

Probleme geben kann“, fügte Beer hinzu. „Die Liberalen machen nur

mit, wenn es einen überzeugenden Plan für die Erneuerung Europas

gibt.“

Zwar sei von der Leyen „nicht die am besten geeignete Kandidatin“,

das wäre für die FDP die Dänin Margrethe Vestager gewesen, sagte Beer

weiter. „Dennoch: Die Liberalen werden Frau von der Leyen eine faire

Chance geben, ihre europapolitische Agenda vorzustellen.“ Bedingung

für eine Wahl von der Leyens seien aber auch „eindeutige Signale,

dass die Demokratie in der EU gestärkt wird und sich so ein

Hinterzimmer-Verfahren nicht wiederholen wird“. Um nicht noch mehr

Vertrauen bei den Bürgerinnen und Bürgern zu verspielen, müssten die

Prozeduren demokratischer und transparenter werden. „Dazu gehört,

dass das Parlament die Möglichkeit erhält, selbst Gesetze

vorzuschlagen. Und dazu gehören transnationale Listen mit

europäischen Spitzenkandidaten für die nächste Wahl“, betonte Beer,

die für die FDP im neuen EU-Parlament sitzt.

Zu den drängendsten Aufgaben der neuen EU-Kommission zählt Beer

die Lösung der Migrationsfrage, Fortschritte bei Digitalisierung und

Energieunion, eine Stärkung des Binnenmarkts sowie von Forschung und

Entwicklung. „Auch beim Klimaschutz brauchen wir europäische

Lösungen.“ Der Rat habe nach den Verträgen das Vorschlagsrecht für

die Kommissionsspitze, räumte Beer ein. „Aber das EU-Parlament als

direktgewählte Volksvertretung wird seine Forderungen an Kommission

und Rat deutlich machen.“

