NOZ: Zentralrat der Muslime:Özil-Debatte ist Zäsur bei Integration

Zentralrat der Muslime: Özil-Debatte ist Zäsur

bei Integration

Mazyek: Wird noch lange dauern, bis wir in Deutschland wieder eine

Mannschaft sind

Osnabrück. Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime, Aiman

Mazyek, hält die Debatte um Fußballstar Mesut Özil für einen

Einschnitt bei der Integration. Mazyek sagte der „Neuen Osnabrücker

Zeitung“ (Dienstag): „Das ist eine Zäsur und sehr alarmierend für den

Stand der Integration in Deutschland und die Debatte darüber.“

Es sei empörend, dass beim Rücktritt eines verdienten Fußballers,

der zufälligerweise ein bekennender Muslim sei, das Team und der DFB

schwiegen. „Teile der Öffentlichkeit verharmlosen Rassismus weiter,

ja manche treten sogar noch nach, indem sie so tun, als ging es ihnen

um das Erdogan-Foto, was man durchaus kritisch bewerten kann“, sagte

Mazyek und fügte hinzu: „Es wird noch lange brauchen, bis wir in

Deutschland wieder eine Mannschaft sind.“

Der Zentralratsvorsitzende befürchtet einen Imageschaden im In-

und Ausland und kritisierte das „Vor-den-Kopf-Stoßen Abertausender

junger Nachwuchs-Özils“. Mazyek kritisierte auch direkt DFB-Präsident

Reinhard Grindel und sagte: „Der DFB-Präsident hätte vorher überlegen

sollen, wenn er die unwürdige Sündenbock-Karte zwecks Ablenken des

eigenen Versagens zieht.“ Dies sei unverantwortlich und eines

Präsidenten nicht würdig.

