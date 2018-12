NRZ: Die FrauÜberzeugt mehr als der Mann – von MANFRED LACHNIET

Bis vor wenigen Wochen kannten sie nur politisch

Interessierte: Nun steht Annegret Kramp-Karrenbauer im Rampenlicht.

Dass nun sie die angeschlagene CDU zu alter Würde und Größe führen

soll, glaubte kaum einer der Polit-Beobachter in Berlin. Fast alle

waren sie von Friedrich Merz angefixt, von seinen markigen Sätzen und

seinem breitschultrigen Auftreten. Merz fühlte sich schon als

sicherer Sieger – und fällt nun tief. Ein Mann wie er wird nicht

verstehen können, dass Frau Karrenbauer mit ihrer unaufgeregten Art

mehr Zutrauen findet. Auch Wolfgang Schäuble dürfte geschockt sein,

dass sein Plan eines schnellen Merkel-Sturzes nun nicht aufgeht. Das

ist bitter für ihn – aber auch für große Teile der Unionsmitglieder.

Schließlich haben rund 48 Prozent für Merz gestimmt. Es ist die

Frage, wie sich diese weiter unzufriedene Gruppe künftig ausdrücken

und verhalten wird. Akzeptiert sie die Verhältnisse – oder sucht sie

weiter den Konflikt? Annegret Kramp-Karrenbauer wird nun eine Menge

zu tun haben, um die Skeptiker in ihrer Partei einzufangen und zu

überzeugen. Sie weiß, dass sie sich dabei von Merkel weiter

distanzieren muss, denn trotz all ihrer Meriten leidet die Partei

schon lange an ihrer Kanzlerin. Die Mitglieder nehmen es ihr übel,

dass die CDU kaum mehr von der SPD zu unterscheiden ist; und von den

Grünen auch nicht so richtig. Kein Wunder, wenn Merkel nur selten

nach Überzeugungen, sondern meist nach Sachlage entschied. Auf diese

Art geht jedes Profil verloren. Die Saarländerin wird daher ihre CDU

konservativer und härter ausrichten. So wollen es schließlich die

Mitglieder und womöglich kann die Partei damit wieder verloren

gegangene Wähler zurückholen. Wie geht es nun weiter? Gut möglich,

dass Merkel tatsächlich noch eine ganze Weile weiterregiert. Mit Merz

wäre das kaum möglich gewesen. Bei Neuwahlen oder einem

Misstrauensvotum könnte Kramp-Karrenbauers Art vermutlich die Grünen

überzeugen, die FDP wird sicher mitmachen – schließlich muss Lindner

jetzt nicht mehr mit Merkel verhandeln. Und die SPD könnte sich

endlich in der Opposition erholen. Sie hat hoffentlich gelernt, dass

eine offene Kandidatenwahl keine schlechte Idee ist, um inner- und

außerhalb der Partei zu punkten. Für NRW bedeutet die Wahl: Zwei

Kandidaten sind gestartet, aber niemand kam durch. Freuen wird das

Armin Laschet, weil er Kramp-Karrenbauer eh besser findet als die

beiden Männer. Lächeln dürfte aber auch Jens Spahn. Dass er bis

zuletzt an seiner Kandidatur festhielt, macht ihn für die Zukunft

noch stärker.

