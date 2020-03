ÖDP viertstärkste Partei in München

(Münster/München) – „Das ist ein fantastisches Ergebnis“ so die ÖDP NRW zum Abschneiden der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP) bei der Stadtratswahl in München. Hierzu gratuliert die ÖDP NRW ihren Parteifreunden in der drittgrößten Stadt Deutschlands.

Nach dem Ergebnis der Stadtratswahl in München kommt die ÖDP mit 4 % der abgegebenen gültigen Stimmen auf Platz 4 aller für den Stadtrat kandidierenden Parteien; und das vor der AfD, der FDP, der LINKEN, den FREIEN WÄHLERN und vor VOLT. Vor der ÖDP liegen mit 29,1 % die GRÜNEN, mit 24,7 % die CSU und mit 22,0 % die SPD.

Für die ÖDP NRW stellt dieses Wahlergebnis einen deutlichen Beweis dar, dass sich die ÖDP als eine der zehn größten Parteien Deutschlands auch bei Wahlen im Parteienspektrum etabliert hat.

Der ÖDP NRW ist dieses Wahlergebnis Motivation für den Antritt bei der Kommunalwahl in NRW im Herbst.