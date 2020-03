Oppermann: “Umfassende Wahlreform nicht mehr möglich”

Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann (SPD) hat eine

umfassende Reform des Wahlrechts in dieser Legislaturperiode für gescheitert

erklärt. “Mit Blick auf die verlorene Zeit ist jetzt eine umfassende Wahlreform

nicht mehr möglich”, sagte Oppermann der Düsseldorfer “Rheinischen Post”

(Mittwoch). “Aber wir können eine Deckelung für die Zahl der Abgeordneten

beschließen”, sagte er und verwies auf ein entsprechendes Reformkonzept, das die

SPD-Fraktion vor einer Woche beschlossen hatte. Eine Deckelung bei 690

Abgeordneten liege niedriger als der jetzige Bundestag, so Oppermann. “Damit

schließen wir aus, dass im Extremfall im nächsten Bundestag 850 oder 900

Abgeordnete sitzen.” Oppermann forderte CDU und CSU zu Kompromissbereitschaft

auf. Die Union sei jetzt die einzige Fraktion, die keine beschlossene Position

habe. “Ich hoffe, dass sie trotzdem den Ernst der Lage erkannt hat. Das

Vertrauen in die Institution des Deutschen Bundestages steht auf dem Spiel”,

mahnte der Bundestagsvizepräsident. Den Wählerinnen und Wählern sei es nicht

egal, ob der Bundestag aus 600 oder aus 900 Abgeordneten besteht. “Und vor dem

Hintergrund erwarte ich jetzt, dass die Union sich kompromissbereit zeigt und

dass wir noch zu einer Regelung kommen”, forderte Oppermann. An diesem Mittwoch

wird es auf Antrag der AfD-Fraktion eine Aktuelle Stunde im Bundestag zum

Wahlrecht geben.

