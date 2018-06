Paritätischer kritisiert Sanktionen im SGB II: Kaltherzig, Wirkungslos, Verfassungswidrig.

Perspektiven statt Drangsalierung fordert der

Paritätische Wohlfahrtsverband anlässlich der heutigen Anhörung zu

Hartz IV Sanktionen im Deutschen Bundestag. Zu einer grundlegenden

Neuausrichtung gehörten insbesondere längerfristige

Förderungsmöglichkeiten, ein verbessertes Qualifizierungssystem für

Langzeitarbeitslose und eine damit verbundene, deutliche Aufstockung

der Mittel für Eingliederungsmaßnahmen. Zwingend notwendig, auch

verfassungsrechtlich geboten, sei insbesondere die sofortige

Abschaffung der Sanktionen.

„Das Hartz IV-Sanktionsregime beruht auf der abwegigen Annahme,

dass allein die Androhung von Strafe geeignet ist, eine Mitwirkung

zur Aufnahme von Beschäftigung zu erzielen. Abgesehen davon, dass

dies ein verqueres Menschenbild beweist, zeigt auch die Empirie, dass

dies völlig unsinnig ist.“ so Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer

des Paritätischen Gesamtverbandes.

Das Instrument der Sanktionen, mit dem Menschen häufig in

existenzielle Notlagen gezwungen würden, betrachtet der Verband als

verfassungsrechtlich höchst zweifelhaft und in keiner Weise

zielführend. „Menschen, die ohnehin am Existenzminimum leben, werden

durch Sanktionen noch weiter in die Not und schlimmstenfalls sogar in

die Obdachlosigkeit gedrängt“, kritisiert Schneider,

Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes. Insbesondere

die besondere Härte gegenüber Jugendlichen und jungen Erwachsenen,

denen nach aktueller Gesetzeslage die Leistungen komplett und selbst

die Unterkunftskosten gestrichen werden könnten, sei nicht

nachvollziehbar. „Es zeugt von einer besonderen Kaltherzigkeit, dass

34.000 Menschen durch Totalsanktionen sogar jegliche staatliche

Unterstützung zur Bestreitung ihres Lebensunterhalts verwehrt wurde“,

ergänzt Schneider.

