Partnerschaft besiegelt. carematik 4.0 auf der Pflegekonferenz 2019 in Berlin.

„Das Wichtigste für uns ist, immer den Puls der Zeit zu spüren.“

Was wir zuletzt als begeisterte Teilnehmer erleben durften, können wir diesmal aktiv mit gestalten. Wir freuen uns sehr darauf, im November 2019 als Partner der Pflegekonferenz in Berlin unseren Beitrag leisten zu können. Gerne zeigen wir unser Unternehmen, unsere Lösungen und teilen mit den Besuchern unsere Ideen, die künftig die Pflege bereichern werden. Über unsere digitalen Medien werden wir Kunden, Netzwerkpartner und alle die es möchten über die Trends, Ergebnisse und Erlebnisse der Pflegekonferenz auf dem Laufenden halten – ein wenig so, als seien Sie dabei. Wir freuen uns!!!

