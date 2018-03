Pascal Voggenhuber

Noch in diesem Jahr, wird es eine neue Sendung beim RTL geben, mit dem Medium und Bestseller Autor Pascal Voggenhuber aus der Schweiz. Bereits im November 2017 hat RTL eine dreiteilige Serie in der Sendung Punkt12 gezeigt. In dieser Sendung nahm das Medium Kontakt zu Verstorbenen auf und gab die Botschaften an Prominente weiter. So erhielt Allegra Curtis von ihrer verstorbenen Mutter Christine Kaufmann eine Botschaft durch das Schweizer Medium Pascal Voggenhuber. Bis kurz vor seinem Termin wusste er allerdings nicht, dass es Allegra Curtis ist, für die er einen Kontakt herstellen soll. Damit soll ausgeschlossen werden, dass er vorher Informationen über sie sammeln kann. Umso unglaublicher, was dann geschieht: Pascal Voggenhuber erzählt Details über Christine Kaufmann, welche nur ihrer Tochter Allegra Curtis bekannt waren und die er unmöglich über das Internet in Erfahrung bringen konnte. Nach der Sitzung erzählt Allegra Curtis, dass ihr die Sitzung half mit der Trauer besser klar zu kommen und das es ihr dadurch jetzt besser geht. Doch nicht nur Allegra Curtis haben Botschaften aus dem Jenseits empfangen sondern auch Markus Becker, bekam eine Botschaft von seiner verstorbenen Grossmutter. Er war am Anfang enorm kritisch und glaubt nicht das es möglich ist, dass man mit dem Jenseitskontakt aufnehmen kann. Doch man konnte ihm regelrecht ansehen, dass er seine Meinung während der Sitzung mit Pascal Voggenhuber geändert hat. Ähnlich ging es Sophia Wollersheim die am Anfang so hatte man das Gefühl sich regelrecht wehrte gegen die Séance mit Pascal Voggenhuber, doch als dieser Details von ihrem verstorbenen Stiefvater weitergab, jene so treffend waren wurde sie immer interessierter und offener für die Botschaften aus dem Jenseits. Erklären, wie Pascal Voggenhuber Kontakt mit dem Jenseits aufnimmt ist nicht möglich. Doch RTL hat enorm darauf geachtet, dass er keine Informationen einholen konnte, er musste sogar sein Handy abgeben. Oft wird behauptet das Medien wie Pascal Voggenhuber mit der Technik des Cold Reading arbeiten, doch die Aussagen waren so Präzis, dass man Cold Reading klar ausschliessen kann. Kann Pascal Voggenhuber wirklich mit dem Jenseits kommunizieren? Es sieht fast danach aus! Da die positive Resonanz bei RTL so groß war, hat sich der Sender entschieden im 2018 nochmals ein Experiment mit Pascal Voggenhuber zu starten. Wann genau ist noch nicht bekannt, doch es wird sicher wieder sehr spannend. Wer Pascal Voggenhuber mal Live sehen möchte, findet auf seiner Homepage www.pascal-voggenhuber.com weitere Informationen.

