Pasemann: Gewalt gegen Politiker aller Couleur ist auf das Schärfste zu verurteilen

Der stellvertretende AfD-Bundesschatzmeister und

Magdeburger Bundestagsabgeordnete Frank Pasemann äußert sich

schockiert wie folgt zu dem Brandanschlag auf den in einer Laube

schlafenden Vorsitzenden der AfD Altmark West Sebastian Koch:

„Wenn in den Medien von Anschlägen auf Politikern wie dem

Brandanschlag und Mordversuch an Sebastian Koch oder dem Mord an dem

Regierungsdirektor Walter Lübcke die Rede ist, dann unterschlagen

Journalisten gerne, dass die Alternative für Deutschland, ihre

Bürgerbüros und ihre Politiker die mit ganz großem Abstand am

häufigsten Betroffenen sind. Laut Bundeskriminalamt gab es in 2018

zwar 517 Straftaten im Bereich –rechts motiviert– und 222 im Bereich

–links motiviert–.

Bei den Gewalttaten kehrt sich das Verhältnis zuungunsten des

Bereiches –links motiviert– jedoch um. Fünf Gewalttaten bei –rechts

motiviert– und 18 bei –links motiviert–. Dass zudem nicht einem

Bereich zuzuordnende Straf- und Gewalttaten bei 481 bzw. 20 Taten

liegen, lässt erahnen, dass es häufig nicht leicht für die Ermittler

ist, eine Tat einer gewissen radikalen Gruppe zuzuordnen. Am

Wochenende traf es nun den Vorsitzenden der AfD Altmark West.

Generell ist Gewalt und Hass gegen Politiker aller Couleur auf das

Schärfste zu verurteilen. Dieser gerne von Linken zitierte Spruch

gilt selbstverständlich auch für AfD-Politiker. Auch wenn das einige

linke Protagonisten wohl nicht so sehen.“

