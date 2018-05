Pflegenotstand: Paritätischer begrüßt Initiative des Pflegebeauftragten und fordert weitere Verbesserungen

Der Pflegebeauftragte der Bundesregierung, Andreas

Westerfellhaus, stellt in der heutigen Ausgabe der Rheinischen Post

konkrete Maßnahmen gegen den Pflegemangel vor. Unter anderem spricht

er sich für ein Prämienmodell aus, um mehr Pflegekräfte in den Beruf

zu bringen. Der Paritätische Gesamtverband begrüßt die Vorschläge,

mahnt aber weitere Verbesserungen für Pflegende an.

Laut der Rheinischen Post plant Herr Westerfellhaus die einmalige

Zahlung von bis zu 5.000 Euro steuerfrei an Pflegekräfte zu zahlen,

die in ihren Beruf zurückkehren. Gleiches soll für Teilzeitkräfte

gelten, die ihre Arbeitszeit aufstocken. Betreiber, die zusätzliche

Kräfte in ihren Einrichtungen einstellen, sollen 3.000 Euro pro Kopf

erhalten. Zudem soll ein Modellprojekt eingeführt werden, nach

welchem die Arbeitszeit der Pflegenden auf 80 Prozent bei vollem

Lohnausgleich für drei Jahre beschränkt wird. Dies solle den

Pflegeberuf attraktiver machen.

Der Paritätische Gesamtverband spricht von einem guten Anfang.

„Wir begrüßen, dass das angekündigte Sofortprogramm-Pflege Gestalt

annimmt“ so Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Verbandes.

Gleichzeitig mahnt Schneider an, bei der Umsetzung darauf zu achten,

dass die Maßnahmen und die damit verbundenen Kosten nicht auf

Pflegebedürftige und Pflegeeinrichtungen abgewälzt werden. „Über

einmalige Prämienzahlungen freuen sich die Pflegerinnen und Pfleger

bestimmt. Um den Pflegenotstand konsequent anzugehen, müssen aber

noch dicke Bretter gebohrt werden. Eine Finanzspritze verbessert noch

nicht die Arbeitsbedingungen in der Pflege.“

Der Paritätische Gesamtverband fordert Rahmenbedingungen zu

schaffen, mit denen mittelfristig 100.000 zusätzliche Pflegekräfte

gewonnen werden können.

