phoenix plus: Europa wählt, Mittwoch, 27. März 2019, 14.30 Uhr

Im phoenix plus „Europa wählt“ blicken verschiedene

Korrespondenten von ARD und ZDF in sechs verschiedene Länder und

geben einen Überblick über die Stimmung vor der Europawahl.

Olaf Bock nimmt die Zuschauer mit auf eine spannende Reise nach

Polen, Stefan Schaaf zeigt Spanien, Yacin Herlein ist in Irland

unterwegs, Annette Hilsenbeck bereist Italien, Christian Stichler

erkundet Skandinavien und das Baltikum, Susanne Rau fühlt sich in die

Stimmung der Bürger in Frankreich ein.

Die Europawahlen werden auch eine Abstimmung über die Zukunft der

Union sein. In vielen Ländern ist die positive Stimmung für die

Europäische Union ungebrochen. Dennoch bewegen der stärker werdende

Rechtspopulismus und die Frage, wie sich die Europäische Union

reformieren und weiterentwickeln muss, die Bürger auf dem ganzen

Kontinent. Nicht erst seit den langen und zähen Verhandlungen zum

Brexit und den damit verbundenen Unsicherheiten fragen sich viele

Bürger, wie die Zukunft des Kontinents aussehen wird?

