phoenix plus: Wahljahr 2019 – TÜV für die Demokratie? – Mittwoch, 09. Januar 2019, 10.30 Uhr

In diesem Jahr sind die Wähler und Wählerinnen in

Deutschland besonders gefordert. Denn neben der Europawahl und der

Wahl zur Bremer Bürgerschaft im Mai werden im Herbst in Sachsen,

Thüringen und Brandenburg neue Landtage gewählt. Das Wahljahr 2019

wird darüber entscheiden, ob das bisherige Parteiensystem stabil

bleibt oder sich die Kräfte weiter verschieben.

Wird die AfD stärkste Partei bei den Landtagswahlen in Sachsen,

Thüringen und Brandenburg? Werden die Grünen die neue Volkspartei?

Verschwindet die SPD in der Bedeutungslosigkeit? Wird die AfD

erstmals in eine Landesregierung kommen? Verbünden sich CDU und

Linke? Wie werden die Populisten in Europa abschneiden? Und wie wirkt

sich die wirtschaftliche Situation in einzelnen Regionen auf das

Wahlverhalten aus?

Dies sind nur einige Fragen des phoenix plus-Themas „Wahljahr 2019

– TÜV für die Demokratie“, die Moderatorin Mareike Bokern zusammen

mit ihren Gästen, der Politikwissenschaftlerin Prof. Dorothée de Nève

und dem Wirtschaftsexperten Dr. Hubertus Bardt, Geschäftsführer des

Institutes der Deutschen Wirtschaft in Köln erörtert.

phoenix-Brüssel-Korrespondent Marlon Amoryal wird zudem einen

ersten Ausblick auf die Europawahl 2019 werfen. Die Reportage

„Populismus – Gefahr für die Demokratie“ rundet das Thema ab.

