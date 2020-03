phoenix runde: Höcke gegen Ramelow – Was wird aus Thüringen?, Mittwoch, 04. März 2020, 22.15 Uhr

Wieder heißt es Zittern in Erfurt: Rund einen Monat nach der

folgenschweren Wahl des FDP-Kandidaten Thomas Kemmerichs zum Ministerpräsidenten

sieht sich Thüringen erneut dem Risiko eines Wahlfiaskos gegenüber. Denn die

Lage ist nach wie vor verzwickt: Während sich der Ex-Regierungschef Bodo Ramelow

(Linke) weiterhin keiner ausreichenden Mehrheit sicher sein kann, muss er dieses

Mal ausgerechnet gegen Björn Höcke (AfD) bestehen. Unklar bleibt, wie sich die

CDU verhalten wird – denn laut Beschluss der Bundespartei ist ihr die

Zusammenarbeit mit beiden Parteien untersagt.

Was bedeutet das Wahlergebnis für Thüringen? Kommt es zu einer erneuten

Regierungskrise? Wie werden CDU und FDP auftreten? Und was bedeuten die

Ereignisse in Erfurt für die Republik?

Anke Plättner diskutiert u.a. mit:

Prof. Andrea Römmele, Hertie School of Governance

Martin Machowecz, ZEIT-Büro Leipzig

Wiederholung 05. März 2020, 00:00 Uhr

Pressekontakt:

phoenix-Kommunikation

Pressestelle

Telefon: 0228 / 9584 192

Fax: 0228 / 9584 198

presse@phoenix.de

Twitter.com: phoenix_de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6511/4536572

OTS: PHOENIX

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell