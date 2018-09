phoenix runde live: Nervöse Republik – Wo steht Deutschland? – Mittwoch, 26. September 2018, 22.15 Uhr

Eine Koalitionskrise jagt die nächste, die Regierung

in Berlin wirkt wie gelähmt. Interne Querelen stehen im Vordergrund,

Sachthemen kommen zu kurz. Die AfD ist so stark wie nie zuvor.

Besonders in Ostdeutschland fühlen sich die Menschen abgehängt, wie

der aktuelle Regierungsbericht zeigt. Der deutschen Wirtschaft geht

es dabei so gut wie lange nicht mehr.

Wie steht Deutschland tatsächlich da? Was hat die

Regierungskoalition ein Jahr nach der Bundestagswahl schon geleistet?

Was muss dringend angepackt werden?

Alexander Kähler diskutiert u.a. mit:

Prof. Karl-Rudolf Korte, Politikwissenschaftler Universität

Duisburg-Essen

Karl Jüsten, Leiter Katholisches Büro Berlin

Melanie Amann, Der Spiegel

