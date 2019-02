phoenix runde: SPD nach links, CDU nach rechts: Koalition in der Krise? Mittwoch, 13. Februar 2019, 22.15 Uhr

Linkes Profil wieder schärfen und Wähler

zurückgewinnen: Mit neuem Schwung und einer Sozialreform will die SPD

als Partei der kleinen Leute zur Volkspartei zurückfinden.

Unterdessen korrigiert die CDU die eigene Flüchtlingspolitik und

akzentuiert ihr konservatives Profil. Es fragt sich allerdings, wie

die Zusammenarbeit in der Koalition damit weitergehen kann. Heute

Abend will die GroKo hinter verschlossenen Türen darüber beraten.

Wie steht es um die Koalition? Wie viele Gemeinsamkeiten gibt es

noch? Geht der GroKo-Streit von vorne los?

Alexander Kähler diskutiert mit seinen Gästen:

Prof. Oskar Niedermayer, Politologe

Anja Maier taz

Robin Alexander, Die Welt

Mathias Richel, Wahlkampfberater

