phoenix runde: Trump gegen Biden – Nacht der Entscheidung – 3. November 2020, 22.15 Uhr

Die Wahlbeteiligung in den USA war selten so hoch, die Gesellschaft noch nie so tief gespalten, die Stabilität des Landes selten so fragil. Unruhen nach der Wahl sind nicht ausgeschlossen. Trump oder Biden? Eine Wahl mit außerordentlicher Tragweite auch für die transatlantischen Beziehungen.

Gebannt warten nicht nur US-Amerikaner auf das Ergebnis.

Wer wird der nächste Präsident der Vereinigten Staaten? Wie belastbar ist die amerikanische Demokratie? Welche Auswirkungen hat das Ergebnis auf die internationalen Beziehungen?

Alexander Kähler diskutiert mit:

George Weinberg, Republicans Overseas

John C. Kornblum, ehem. US-Botschafter in Deutschland

Soraya Sarhaddi Nelson, Chefredakteurin KCRW Berlin

Ron Williams, Schauspieler

