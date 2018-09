phoenix tagesgespräch – Katrin Göring-Eckhardt (Bündnis 90/Die Grünen): „Es geht nicht um die Geflüchteten, sondern um uns selber“

Anlässlich der aktuellen Entwicklungen in Chemnitz

hat sich Katrin Göring-Eckhardt dafür ausgesprochen, die Sorgen und

Nöte der Ostdeutschen ernst zu nehmen. Viele Menschen in

Ostdeutschland hätten Brüche in ihren Lebensgeschichten erfahren und

oft das Gefühl, nicht dazu zu gehören. Es bereite ihr Sorgen, dass

viele das Land als gespalten empfänden. „Ich nehme das nicht hin,

dass wir von Gespaltenheit reden. Ich finde, dazu gehört

Aufmerksamkeit für die Fragen, die viele Ostdeutsche haben. Da geht

es natürlich um ganz normale soziale Fragen, aber es geht auch um

tatsächliches Abgehängtsein, nicht nur ein Gefühl davon. Jeder, der

sagt, das ist nur ein Gefühl, dem nehme ich nicht ab, dass er sich

wirklich darum kümmert“, sagte die Bundestags-Fraktionschefin von

Bündnis 90/Die Grünen im phoenix tagesgespräch (05.09.2018).

Göring-Eckhardt stammt selbst aus Thüringen und nannte als

Beispiel das Handeln der Treuhand Anfang der 1990er-Jahre: „Viele

haben das Gefühl, es ist ihnen etwas weggenommen worden. Es ist nie

anerkannt worden, dass es auch in der DDR eine Lebensleistung gegeben

hat.“ Nun müsse der Zusammenhalt der Gesellschaft ganz vorne stehen.

„Es geht um die Auseinandersetzung mit all denjenigen, die auf

soziale und historische Fragen nichts anderes haben als eine Antwort,

die da heißt: –Es geht um die Ausländer–. Nein, um die Ausländer und

die Geflüchteten geht es gerade nicht, es geht um uns selber und

darum, in welchem Land wir leben wollen. Das ist für mich ein Land,

was zusammen steht und was zusammen gehört“, so Göring-Eckhardt

weiter.

