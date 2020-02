PIRATEN: Offener Brief zur Lage desöffentlichen Personennahverkehrs

Die Piratenpartei Baden-Württemberg hat am 10./11. Februar

2020 einen offenen Brief an Gemeinden, Städte, Landtagsfraktionen und die

Landesregierung geschickt mit der dringlichen Bitte die Situation im ÖPNV

schnell zu verbessern.

Der Brief im Wortlaut:

Sehr geehrte Gemeindevertreter*innen, sehr geehrte Bürgermeister*innen, sehr

geehrte Landtagsabgeordnete, sehr geehrte Landesregierung, liebe Mitleser,

Pendler, Familien, Schülerinnen und Schüler und noch weitaus mehr Menschen

benutzen tagtäglich den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in

Baden-Württemberg. Er stellt eine ökologische und günstige Möglichkeit dar,

Mobilität zu gewährleisten. Genau diese Mobilität jedoch wird durch die aktuelle

Situation im ÖPNV eher behindert als gefördert.

Beispielhaft möchten wir einige Situationen schildern. So fielen zwischen

Stuttgart und Tübingen im Jahr 2019 knapp 2.000 Züge aus. [1] Gerade zu den

Hauptverkehrszeiten eine immense Mehrbelastung für Pendler. Auf der Residenzbahn

ergibt sich nach dem Betreiberwechsel eine katastrophale Situation, zeitweise

fahren gerade einmal gut 18% der Bahnen nach Plan. [2]

Bauarbeiten an der Schnellfahrstrecke Stuttgart-Mannheim werden im Jahr 2020

eine weitere Reduktion und erhebliche Einschnitte für den Schienenverkehr mit

sich bringen. [3] Bauarbeiten im Zusammenhang mit Stuttgart 21 sorgen bereits

heute für Ärger mit den S-Bahnen im Großraum Stuttgart, eine mögliche Sperrung

der Panoramastrecke würde die letzte Ausweichstrecke nehmen.

Der Betreiber Go-Ahead gibt zum Start zu, dass 10% der Züge entfallen. [4] Auf

der Bodensee-Gürtelbahn beschweren sich Kunden über massive Ausfälle und

Verspätungen. [5] Die Situation bei den Betreibern spitzt sich immer weiter zu,

massig Überstunden und mangelndes Wagenmaterial setzen zu. [6] Eine Anfrage der

Piratenpartei zu weiteren Ausfällen ist noch nicht beantwortet. [7]

Wir bitten Sie darum, Maßnahmen zu ergreifen, um den ÖPNV zu einer wahren

Alternative aufzubauen. Der ÖPNV trägt einen wesentlichen Teil zum Klima- und

Umweltschutz bei und ermöglicht vielen Menschen eine Teilhabe an der

Gesellschaft. Viele Bürgerinnen und Bürger sind auf den ÖPNV angewiesen. Die –

sich immer weiter häufenden – Ausfälle und Verspätungen bedeuten für uns alle,

auf gemeinsame Zeit mit der Familie, auf gemeinnütziges Engagement oder

schlichtweg auf die benötigten Ruhezeiten zu verzichten. Als Arbeitnehmer ist es

teilweise nicht möglich, immer pünktlich zur Arbeit zu kommen, selbst wenn man

tägliche Ausfälle einkalkuliert und entsprechend frühere Züge plant.

Arbeitsausfälle bzw. gehäufte Minusstunden bei Arbeitnehmern sind die Folge.

Dass Schüler ihren Unterricht verpassen, müssen wir wohl nicht extra erwähnen.

Dies ist eine unhaltbare Situation und auch nicht mit den angeblichen Zielen der

Landesregierung, etwa der Verdoppelung der Fahrgastzahlen, vereinbar. Wir

appellieren an alle Verantwortlichen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten den ÖPNV aus

dieser desaströsen Situation zu holen.

Konkret möchten wir folgende Handlungsmöglichkeiten aufzeigen und hoffen auf

eine Auseinandersetzung der zuständigen Stellen damit:

Maßnahmen gegen den Mangel an Triebfahrzeugführern

Das Land Baden-Württemberg hat bereits ein Förderprogramm aufgesetzt, um die

Ausbildung von Flüchtlingen im Bereich des Regionalverkehrs zu unterstützen.

Dieses Programm besitzt (nach Berichten der Pforzheimer Zeitung) 15 Plätze. Wir

sehen hier die Möglichkeit, dieses Programm aufzustocken und auch andere

Personengruppen in Betracht zu ziehen.

Weiter ist die Ausbildung neuer Triebfahrzeugführer elementarer Bestandteil, um

dem Personalmangel auch langfristig zu begegnen. Wir sehen Potenzial in einer

besseren Bewerbung der Ausbildung. Das Land und auch die Kommunen können

verstärkt für eine Bewerbung, etwa an Schulen, sorgen.

Maßnahmen gegen netzbedingte Ausfälle und Verspätungen

Um kurzfristige Ausfälle abzufedern, sehen wir die Möglichkeit, Budgets für

(Bus-)Ersatzverkehr bereitzustellen, insbesondere im Schülerverkehr.

Längerfristig ist eine Abkehr von sternförmigen Netzen sinnvoll. Verzweigte

Netze haben den Vorteil, dass Ausweichstrecken vorhanden sind. Wir fordern

explizit den Aus- und gegebenenfalls den Neubau von Ausweich- und

Tangentialstrecken, um einerseits für Entlastung auf den Hauptstrecken und

andererseits für Ausweichmöglichkeiten zu sorgen.

Für unerlässlich halten wir die Erarbeitung von Notfallplänen, die einen

Ersatzverkehr bei Ausfällen regeln und sicherstellen. Solche Notfallpläne

sollten für alle Strecken existieren und den weiteren Betrieb bei

Streckensperrungen oder massiven Zugentfällen regeln, so dass weiterhin

möglichst viele Verbindungen bedient werden.

Die Kommunikation zwischen den unterschiedlichen involvierten Stellen im

Bahnverkehr muss gestärkt werden.

Wir hoffen auf Ihre Unterstützung,

Borys Sobieski

Landesvorsitzender, Piratenpartei Baden-Württemberg

Verweise

[1] http://ots.de/6IEPtg

[2] http://ots.de/VlQsAx

[3] http://ots.de/vUrGCk

[4] http://ots.de/3fSCBL

[5] http://ots.de/v9mOVd

[6] http://ots.de/bF6R6C

[7] http://ots.de/rhrmVg

Pressekontakt:

Alexander Ebhart

Landespressesprecher

E-Mail: presse@piratenpartei-bw.de

Mobil: 0176 47127628

Borys Sobieski

Landesvorstand

E-Mail: presse@piratenpartei-bw.de

Mobil: 0175 9549187

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/76876/4517415

OTS: Piratenpartei Deutschland

Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell