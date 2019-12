PIRATEN ziehen mit vor das Bundesverfassungsgericht

Nachdem der Bundestag 30 jugendlichen Beschwerdeführer/innen

mitgeteilt hatte, dass 16- und 17-jährige auch weiterhin in Deutschland zur

Europawahl nicht wahlberechtigt sein sollen und deren Wahleinspruch abgewiesen

hat, ziehen 14 von ihnen am heutigen Montag vor das Bundesverfassungsgericht, wo

sie Wahlprüfungsbeschwerde einreichen. Unter ihnen ist auch Lukas Küffner, Pirat

aus Nürnberg.

“Dass Jugendliche durchaus politisch interessiert sind, sollte spätestens seit

der Urheberrechtsreform, besser bekannt als Artikel 13, und den

FridaysForFuture-Demonstrationen jedem klar sein. Es ist absolut inakzeptabel

und unfair, dass wir Jugendlichen weiterhin von vielen Wahlen, wie z.B. der

Europawahl ausgeschlossen sind! Unsere Sorgen um die Zukunft werden von der

Politik leider größtenteils nur ignoriert. Warum sollten wir die Entscheidungen

einer alternden Wählerschaft überlassen, die wenig bis gar nicht von den Folgen

der jetzigen Politik betroffen ist? Junge Menschen müssen über ihre Zukunft

mitbestimmen dürfen!”, kritisiert Lukas Küffner, der für die Senkung des

Wahlalters mit einigen anderen Jugendlichen vor das Bundesverfassungsgericht

zieht und heute bei der Einreichung der Wahlprüfungsbeschwerde in Karlsruhe

dabei sein wird.

Während er von der Europawahl noch ausgeschlossen war, ist er bereits im

Vorstand des Kreisverbandes Nürnberg der Piratenpartei und auf Listenplatz 3 bei

der Kommunalwahl in Nürnberg (Bayern) im kommenden März [1].

Während man in 11 Bundesländern bereits mit 16 Jahren an der Kommunalwahl

teilnehmen darf und in vier Bundesländern auch an den Landtagswahlen, ist es

Jugendlichen in Deutschland weiterhin nicht erlaubt, an der Europawahl

teilnehmen zu dürfen.

“Es ist nicht akzeptabel, dass Jugendliche zwar auf Kommunal- oder Landesebene

für ausreichend einsichts- und urteilsfähig angesehen werden, auf Europaebene

ihnen diese Fähigkeit dann jedoch nicht zugetraut wird. Und das insbesondere bei

einer Wahl, bei der in anderen EU-Staaten, wie Österreich und Malta, 16-jährige

bereits an der Europawahl teilnehmen. Wir PIRATEN wollen mit unserer Beschwerde

vor dem Bundesverfassungsgericht erreichen, dass sich das endlich ändert.

Jugendliche sollen auch bei uns mitentscheiden dürfen.”, ergänzt Sebastian

Alscher, Bundesvorsitzender der Piratenpartei.

Die beiden Juristen Prof. Dr. Heußner und Prof. Dr. Pautsch kamen in ihrem

Gutachten [2] zu dem Schluss, dass das in Deutschland geltende Mindestwahlalter

von 18 Jahren für die Europawahl verfassungswidrig ist, da dies nicht mit dem

Grundgesetz vereinbar ist. Die Piratenpartei fordert bereits seit Jahren eine

Absenkung des Wahlalters, bei allen Wahlen.

Die 17-jährige Lorena May, die am 9. November auf dem Bundesparteitag in Bad

Homburg zur stellvertretenden politischen Geschäftsführerin der Piratenpartei

gewählt wurde, kommentiert: “Es ist doch wirklich absurd, dass ich mit 17 Jahren

zwar im Bundesvorstand der Piratenpartei sein darf, es mir aber nicht zugetraut

wird, an der Europawahl teilzunehmen. Die Interessen von Jugendlichen werden

bereits heute von der Politik viel zu häufig vernachlässigt. Durch die

demographische Entwicklung in Deutschland wird der Anteil der Jugendlichen in

Zukunft auch noch immer kleiner, wodurch unsere Belange von der Politik

wahrscheinlich noch weniger repräsentiert werden. Deshalb wird es schleunigst

Zeit endlich auch Jugendlichen ein Stimmrecht bei der Europawahl zu geben!”

