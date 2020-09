Piratenpartei Baden-Württemberg lädt zum Landesparteitag und zur Aufstellungsversammlung

Die Piratenpartei Baden-Württemberg lädt zum Landesparteitag ein. Dieser findet am 26. und 27. September in der Julius-Kemmler-Halle in Reutlingen statt. Der Parteitag beginnt jeweils um 10 Uhr. Parallel findet die Aufstellungsversammlung zur Bundestagswahl statt.

Landesparteitag und Aufstellungsversammlung

26./27. September 2020

Julius-Kemmler-Halle, Hoffmannstraße 12

72770 Reutlingen

ab 10 Uhr

Neben der Überarbeitung des Landeswahlprogramms für die anstehende Landtagswahl wird turnusgemäß ein neuer Landesvorstand gewählt. Weitere Informationen zum Parteitag sind im Wiki der Partei zugänglich. [1]

Die Piratenpartei tritt zur Bundestagswahl im Jahr 2021 an. Hierzu wird eine Landesliste für Baden-Württemberg aufgestellt. Die Versammlung hierzu findet während des Parteitags statt. Weitere Informationen und Kandiderende sind ebenfalls im Wiki zu finden. [2]

Pressevertreter:innen und Interessierte sind herzlich eingeladen dem Parteitag beizuwohnen.

Pressekontakt:

Alexander Ebhart

Landespressesprecher

E-Mail: mailto:presse@piratenpartei-bw.de

Mobil: 0176 47127628

Borys Sobieski

Landesvorstand

E-Mail: mailto:presse@piratenpartei-bw.de

Mobil: 0175 9549187

