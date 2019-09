Piratenpartei Hessen bietet Ortsbeirat Waldsiedlung Computerkurs an Von Presse

Im Ortsteil Waldsiedlung in Altenstadt

(Wetterau) wurde ein NPD-Mitglied zum Ortsvorsteher gewählt –

einstimmig mit den Stimmen der SPD, FDP und CDU. Die hessischen

PIRATEN sind entsetzt und empört, dass den Mitgliedern des

Ortsbeirats die rechte und verfassungsfeindliche Gesinnung der NPD

offenbar gleichgültig ist. Selbst der Verfassungsschutz bescheinigt

der NPD ein Streben nach der Beseitigung der freiheitlichen

demokratischen Grundordnung und dem Konzept der Menschenwürde, sowie

eine Wesensverwandtschaft mit dem Nationalsozialismus.

Die Begründung, die man in der Presse liest und die nicht

satirisch gemeint ist, finden die PIRATEN unfassbar. Der

CDU-Vertreter rechtfertigt diese Wahl im Hessischen Rundfunk so: „Da

wir keinen anderen haben – vor allem keinen Jüngeren, der sich mit

Computern auskennt, der E-Mails verschicken kann.“ Und ein anderer

Ortsbeiratskollege betont gegenüber der Frankfurter Rundschau: „Für

uns im Ortsbeirat spielt die Partei eines Mitglieds keine Rolle, das

ist Privatsache.“

Dies kritisiert Martina Scharmann, Vorsitzende der Piratenpartei

Hessen, aufs Schärfste: „Es kann nicht sein, dass Politiker nicht in

der Lage sind, Mittel der Kommunikation zu verwenden, die in der

Gesellschaft seit Jahren selbstverständlich sind. Und es ist ein Ding

der Unmöglichkeit, dass man nun aus Gründen der eigenen Inkompetenz

einen Rechtsextremisten zum Ortsvorsteher wählt. Die Situation macht

deutlich, wie wichtig die Forderung der PIRATEN ist, dass

Digitalkompetenz nicht nur in der Bildung, sondern auch in der

Politik ankommt.“ Scharmann weiter: „Darum bietet die Piratenpartei

Hessen dem Ortsbeirat Waldsiedlung gerne einen privaten Computerkurs

an.“

