Prof. Yoshihiro Francis Fukuyama: “Eine Wiederwahl Trumps wäre eine Gefahr für die Rechtsstaatlichkeit.”

Im Gespräch mit Ana Kasparian spricht Prof. Yoshihiro FrancisFukuyama bei #yourMSC unter anderem über eine mögliche Wiederwahl von DonaldTrump. Er ist der Ansicht, dass eine gespaltene Gesellschaft keine Antworten aufdie großen Fragen unserer Zeit, wie den Klimawandel, finden wird. Für ihn istder “Westen” eine Gemeinschaft, die auf gemeinsamen Ideen und Werten basiert.

Näheres zum Format #yourMSC:

Die internationale Politik trifft auf die Generation YouTube. Vom 14. bis 16.

Februar werden sich führende Teilnehmer der Münchner Sicherheitskonferenz den

Fragen von Ana Kasparian (The Young Turks, USA), Leeroy Matata (Leeroy will–s

wissen!, Deutschland) und Enrique Fonseca (VisualPolitik,

Spanien/Großbritannien) stellen. Die erfolgreichen Videomacher mit zusammen über

acht Millionen Abonnenten wollen mit ihren Beiträgen aus München junge Menschen

überall auf der Welt über die Themen der Konferenz informieren und für globale

Zukunftsfragen sensibilisieren. Nutzer aus der ganzen Welt können unter dem

Hashtag #yourMSC mitdiskutieren und Fragen an die prominenten

Konferenzteilnehmer einreichen. Das Social-Media-Format wird durch das

Medienunternehmen LEONINE in Zusammenarbeit mit der Münchner

Sicherheitskonferenz und mit technischer Unterstützung von YouTube produziert.

Ein Team aus erfahrenen Journalisten unterstützt die YouTube Creator bei der

Vor- und Nachbereitung der unterschiedlichen Formate. Das Augenmerk aller

Mitwirkenden liegt auf einer seriösen, journalistisch fundierten und

zielgruppengerechten Berichterstattung für eine junge Generation.

