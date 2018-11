Promis versteigern sich zu Weihnachten / Lena Gercke, Nico Rosberg, Xavier Naidoo und viele mehr ermöglichen einzigartige Geschenke

Die Stars zuhause unterm Weihnachtsbaum –

diese einmalige Gelegenheit macht United Charity in diesem Jahr

möglich. Zahlreiche Promis versteigern Persönliches bei Europas

größtem Charity-Auktionsportal und engagieren sich damit für den

guten Zweck. Model Lena Gercke beispielsweise bietet unter

www.unitedcharity.de ihren Pullover an, oben drauf legt sie Tickets

für das „The Voice“- Finale und für Motorsportfans stiftet Nico

Rosberg einen persönlich gewidmeten Rennhelm. Auch Xavier Naidoo

sorgt für strahlende Augen seiner Fans: Er signierte gleich mehrere

Portraits für die gute Sache – und Thomas Müller lädt sogar zum

Kartenspielen ein!

Die einmaligen Geschenke garantieren nicht nur größte Überraschung

und Freude unterm Weihnachtsbaum, sondern mit ihren Geboten tun die

Bieter gleichzeitig etwas Gutes: Jeder einzelne Auktionserlös kommt

ohne Abzug Kinderhilfsorganisationen zugute. Damit bedeutet jedes

Weihnachtsgeschenk, das bei United Charity ersteigert wird, doppeltes

Glück.

United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und

versteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke sowie Treffen mit

Prominenten für Kinder in Not. Das Internet-Bietverfahren von United

Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig

mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde

von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden

mehr als 7,9 Millionen Euro erzielt. Die Auktionserlöse fließen zu

100 Prozent in Projekte und Einrichtungen, die bedürftige Kinder

unterstützen.

Pressekontakt:

United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH

Augustaplatz 8

76530 Baden-Baden

Tel.: 07221 366 8701

Fax: 07221 366 8709

Mail: Aline.Tittelbach@unitedcharity.de

Original-Content von: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH, übermittelt durch news aktuell