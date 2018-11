rbb-exklusiv: Bundesweit letztes Kooperationprojekt mit Ditib zur Deradikalisierung gescheitert

Sperrfrist: 08.11.2018 06:00

Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf der

Sperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.

Die Zusammenarbeit von Violent Prevention Network (VPN) und der

bundesweit bekannten Sehitlik-Moschee, die zum türkischen Dachverband

Ditib gehört, ist beendet. Das haben Recherchen der rbb-Redaktion

Investigatives und Hintergrund ergeben.

Violence Prevention Network (VPN) und die lange als liberal

geltende und zum türkischen Dachverband Ditib gehörende

Sehitlik-Moschee am Berliner Columbiadamm hatten seit 2015 bei der

Prävention und Deradikalisierung unter muslimischen Jugendlichen

zusammengearbeitet. Es war das bundesweit letzte Projekt auf diesem

Gebiet, an dem Ditib noch beteiligt war, seit die direkte Förderung

des von Ankara gesteuerten Dachverbandes der türkischen

Moscheegemeinden in Deutschland eingestellt wurde.

VPN hat die Zusammenarbeit mit der Ditib-Moschee aufgekündigt,

nachdem Ende September eine Mitarbeiterin massiv bedrängt und

beleidigt worden war. Der Vorfall hat sich nach rbb-Recherchen in den

Räumlichkeiten der Moschee abgespielt, als die VPN-Mitarbeiterin eine

Schulklasse, die auf Einladung des Auswärtigen Amtes dort war, über

das seit 2015 existierende Kooperationsprojekt Bahira informieren

wollte. Das Kooperationsprojekt von VPN und der Sehitlik-Moschee

wendet sich an muslimische Jugendliche, die in den islamistisch

geprägten Extremismus abzugleiten drohen. Der Leiter von VPN, Thomas

Mücke, sagte dem rbb, fünf Männer hätten sich vor seiner

Mitarbeiterin aufgebaut und diese bedrängt und beleidigt. „Das ist

inakzeptabel. Wir mussten als Träger des Projekts sofort reagieren

und die Zusammenarbeit beenden“, so Mücke weiter.

Die Beratungsstelle BAHIRA wurde seit 2015 im Rahmen des

Bundesprogramms „Demokratie leben!“ vom Bundesfamilienministerium und

vom Berliner Senat mit rund 160.000 Euro jährlich gefördert. Die

integrationspolitische Sprecherin der Grünen, Bettina Jarasch, sieht

den muslimischen Dachverband Ditib spätestens seit dem Putschversuch

in der Türkei auf einem kritischen Weg. Die Einflussnahme der Türkei

und der türkischen AKP-Regierung über die türkische Botschaft auf die

Ditib-Moscheen in Deutschland werde immer stärker und

problematischer, sagte Jarasch dem rbb. „Ganz grundsätzlich würde ich

sagen, dass sich die Einflussnahme eines Staates auf

Religionsgemeinschaften nicht mit unserer Vorstellung von

Religionsfreiheit verträgt.“ Jetzt gehe es darum, sich in der

muslimischen Gemeinschaft nach neuen, liberaleren Partnern umzusehen.

Das Bundesfamilienministerium teilte dem rbb mit, dass bereits

seit Ende 2017 keine Projekte der Ditib in alleiniger Trägerschaft

mehr gefördert werden. Die an der Finanzierung von Bahira beteiligten

Senatsverwaltungen kündigten auf rbb-Anfrage an, das Projekt weiter

unterstützen zu wollen. Der Trägerverein VPN müsse sich aber nun nach

neuen Kooperationspartnern umschauen. Der Dachverband Ditib reagierte

auf eine rbb-Anfrage nicht.

Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell