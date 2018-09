rbb-exklusiv: Vorsitzende des Innenausschusses nimmt Seehofer in Schutz

Die Vorsitzende des Bundestags-Innenausschusses,

Andrea Lindholz (CSU), hat die umstrittene Aussage von Innenminister

Horst Seehofer verteidigt, die Migration sei die „Mutter aller

politischen Probleme“.

Lindholz sagte am Donnerstag im Inforadio vom rbb, Probleme und

Ängste der Menschen beim Thema Zuwanderung müssten gelöst werden. Da

sei ein Streit über Begrifflichkeiten wenig hilfreich. „Das schafft

auch kein Vertrauen in den Staat oder Rechtsstaat, wenn wir uns um

Begrifflichkeiten streiten.“ Sie könne die Aufregung nicht verstehen,

weil man über nichts Neues gesprochen habe, sondern über eine

Beschreibung der Lage im Land, erklärte die CSU-Politikerin.

Mit Blick auf die Entwicklungen in Chemnitz sagte Lindholz: „Wenn

man sieht, dass Bürger besorgt sind und auf die Straße gehen, dann

muss uns das doch umtreiben in der Politik.“ Alle Demokraten müssten

gemeinsam gegen rechte Ausschreitungen vorgehen, aber gleichzeitig

das Vertrauen der Bürger gewinnen, so Lindholz.

