Recruiting bleibt menschlich / Personalverantwortliche setzen auf persönliche Gespräche mit Bewerbern (FOTO)

„It–s a people–s business“ – dieser Ausspruch galt inHR-Abteilungen und Personalunternehmen lange Zeit als unumstößlich.Blickt man auf die Resultate der neuen Orizon Befragung unterPersonalverantwortlichen, wird das Recruiting auch weiterhin vorallem eines bleiben: menschlich. Für die Studie gab dasPersonalunternehmen Orizon im Oktober 2018 über 1.000 Mitarbeitendenund Verantwortlichen in Personalabteilungen Gelegenheit, ihreSichtweise zu äußern. Durchgeführt wurde die Umfrage vom unabhängigenMarktforschungsinstitut Lünendonk.

Das persönliche Bewerbungsgespräch ist für Personalverantwortliche

noch immer der Königsweg. Nahezu alle Befragten – genauer: 92,2

Prozent – sagen, dass sie auf diesem Weg die besten Kandidaten für

offene Stellen finden. Auf telefonische Interviews, ebenfalls ein

eher klassisches Instrument, greift mit 19,5 Prozent immerhin ein

Fünftel regelmäßig zurück. Standardisierte Assessment Center oder die

automatisierte Auswahl via Matching-Algorithmus sind demgegenüber

weit abgeschlagen. Auch bei der Frage nach der Urteilskraft von

Computern fällen die Befragten ein eindeutiges Urteil: 71,3 Prozent

der Personaler verneinen die Aussage, ein Computer könne Bewerbungen

besser beurteilen als ein Mensch. Nur 5,5 Prozent antworten mit „Ja“,

während 23,2 Prozent in dieser Frage unentschlossen sind oder keine

Aussage treffen möchten.

Skepsis bezüglich „digitaler Fitness“

In vielen Unternehmen sind digitale Technologien und Prozesse

bereits in etlichen Bereichen angekommen. Doch nicht jedes

Unternehmen ist für die anstehenden Herausforderungen auch angemessen

gerüstet. Die befragten Personalverantwortlichen sind dabei durchaus

skeptisch. Zwar vertreten rund 41 Prozent die Ansicht, ihre eigene

HR-Abteilung sei für die Digitalisierung gut aufgestellt –

gleichzeitig verneinen dies über 20 Prozent explizit. Weitere 38

Prozent antworteten „weiß nicht“ oder wollten keine Angaben machen.

Die in der Orizon Arbeitsmarktstudie 2018 befragten Arbeitnehmer

waren diesbezüglich nur leicht optimistischer – 47 Prozent sahen den

eigenen Arbeitgeber in Bezug auf die Digitalisierung „gut

aufgestellt“.

Social Recruiting auf dem Vormarsch

Trotz der Beliebtheit der klassischen Kanäle, insbesondere des

persönlichen Vorstellungsgesprächs: Auch Social Recruiting gewinnt

bei den Personalverantwortlichen immer mehr an Bedeutung. Fast die

Hälfte der Befragten nutzt nach eigener Aussage bereits Facebook,

Xing und Co., um nach geeigneten Kandidaten Ausschau zu halten. Laut

Orizon Arbeitsmarktstudie 2018 greift unter den über 2.000 befragten

Arbeitnehmern quer durch alle Altersgruppen allerdings erst etwas

mehr als ein Fünftel (22,8 Prozent), auf die sozialen Netzwerke zur

aktiven Jobsuche zurück. Hier besteht eine Lücke, die bei den

jüngeren Arbeitnehmern aber schon geringer ausfällt – fast 40 Prozent

der 18- bis 39-Jährigen nutzen soziale Netzwerke für die

Stellensuche. Auch Mobile Recruiting, das heißt Bewerbungsprozesse

via Smartphone, sind für HR-Abteilungen zunehmend ein wichtiges

Thema. Rund drei Viertel (74,4 Prozent) der befragten Personaler sind

der Ansicht, dass mobilen Bewerbungsformen die Zukunft des Recruiting

gehört. Laut Mobile Recruiting Studie sind Smartphones bereits für 76

Prozent der dort befragten Fachkräfte das wichtigste Gerät für die

Jobsuche.

Hintergrundinfos zur Orizon-Befragung von Personalverantwortlichen

Die Orizon GmbH hat im Oktober 2018 eine Online-Befragung von über

1.000 Mitarbeitenden und Verantwortlichen in Personalabteilungen in

Deutschland durchgeführt. Insgesamt konnten 164 vollständig

ausgefüllte Online-Fragebögen in die Auswertung einbezogen werden.

Die Mehrheit der befragten Personaler arbeitet in Unternehmen der

Branchen Produktion und Fertigung (28,7 Prozent), Metall und Elektro

(12,2 Prozent) sowie Maschinen- und Anlagenbau (12,2 Prozent).

Durchgeführt wurde die Studie von dem unabhängigen Marktforschungs-

und Analyseunternehmen Lünendonk GmbH.

Hintergrundinfos zur Orizon Arbeitsmarktstudie

Die Orizon GmbH hat 2018 zum siebten Mal die Studie „Arbeitsmarkt

– Perspektive der Arbeitnehmer“ durchgeführt. An der

bevölkerungsrepräsentativen Online-Befragung nahmen 2.041

Arbeitnehmer und Arbeitsuchende in Deutschland teil. Durchgeführt

wurde die Studie von dem unabhängigen Marktforschungs- und

Analyseunternehmen Lünendonk GmbH. Zur Gewährleistung der

Repräsentativität wurden vorgegebene Quoten über die

soziodemographischen Merkmale Alter, Geschlecht, Schulbildung und

Bundesland etabliert. Verzerrungen wurden durch Gewichtung

aufgehoben. Die Gewichtung erfolgte nach Mikrozensus.

