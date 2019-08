Reformen, die sich selbst ausbremsen / BdSAD fordert Gesetzgebung, die sich an der Lebenswirklichkeit orientiert (FOTO)

Seit 2015 besteht für Menschen, die einen Angehörigen pflegen unddie sich dafür eine berufliche Auszeit nehmen, die Möglichkeit, einkostenloses Pflege-Darlehen in Anspruch zu nehmen. Doch wie eineparlamentarische Anfrage der FDP ans Licht brachte, wurde diesesAngebot innerhalb der letzten vier Jahre bundesweit nur 921 Malgenutzt. „Auch der gesetzliche Anspruch auf Entlastungsleistungen,die allen Pflegebedürftigen ab dem Pflegegrad 1 zustehen, kann defacto noch immer nicht lückenlos umgesetzt werden“, beklagt CarolinGatzke, Vorsitzende der Bundesvereinigung der Senioren-AssistentenDeutschland (BdSAD) e. V. Sie fordert eine Gesetzgebung, die schnellund direkt bei den Menschen ankommt, die leicht verständlich undpraktikabel ist und die sich vor allem an den Bedürfnissen sowie ander Lebenswirklichkeit der Betroffenen orientiert.

„Der gesetzliche Anspruch auf Entlastungsleistungen ist ein

trauriges Beispiel dafür, wie sich staatliche Stellen zum Nachteil

der Begünstigten verzetteln“, so Gatzke. Nachdem jedes Bundesland –

oft schleppend und langwierig – individuelle Verordnungen über die

Zulassung von Dienstleistern erstellt hat, ist ein kaum

überschaubarer Flickenteppich an Regelungen entstanden. „Kann die

Entlastungsleistung in Norderstedt bei Hamburg durch einen

qualifizierten Senioren-Assistenten erbracht und abgerechnet werden,

so ist dies auf Hamburger Stadtgebiet für denselben Anbieter nicht

möglich“, erläutert die BdSAD-Vorsitzende. Für die gemäß Bundesgesetz

einheitlich berechtigten Leistungsempfänger kaum zu verstehen, zumal

es an professionellen Kräften landauf, landab mangelt.

Die in der BdSAD organisierten Senioren-Assistenten sind speziell

für die genannten Aufgaben umfassend geschult und qualifiziert. Sie

unterliegen darüber hinaus hohen qualitativen und ethischen Standards

bei ihrer Berufsausübung. Über das Portal www.bdsad.de sind viele

weitere Informationen zur professionellen Senioren-Assistenz zu

finden.

Nach dem im April beschlossenen Terminservice-und

Versorgungsgesetz soll künftig die Gründung von speziellen ambulanten

Betreuungsdiensten möglich sein. Diese können nach Zulassung bzw.

Anerkennung entsprechende Leistungen erbringen und abrechnen –

ähnlich wie ein ambulanter Pflegedienst. „Doch auch in diesem

Konstrukt bleiben professionelle Einzeldienstleister wie einige

hundert qualifizierte Senioren-Assistenten ausgegrenzt“, befürchtet

Carolin Gatzke. Genaue Ausführungsbestimmungen lassen bis heute auf

sich warten.

Pressekontakt:

Thomas Bartel

Pressesprecher der BdSAD

040/6006 8429

bartel@bdsad.de

Original-Content von: Bundesvereinigung der Senioren-Assistenten Deutschland e. V., übermittelt durch news aktuell