Rheinische Post: Beamtenbundchef Silberbach fordert Reaktion der Kultusministerkonferenz auf AfD-Portale

Der Vorsitzende des Deutschen Beamtenbundes,

Ulrich Silberbach, hat eine Reaktion der am Donnerstag tagenden

Kultusministerkonferenz auf die Online-Portale der AfD gefordert, auf

denen sie angebliche Verstöße von Lehrern gegen das Neutralitätsgebot

melden lässt. „Ich erwarte, dass sich die Kultusministerkonferenz am

Donnerstag mit dem Thema auseinandersetzt und eine klare Botschaft

sendet, dass die Kultusminister einen solchen Pranger ablehnen und

dass Schüler nicht zum Anschwärzen ihrer Lehrer aufgerufen werden

sollten“, sagte Silberbach der Düsseldorfer „Rheinischen Post“

(Donnerstag). „Die Pranger-Methode der AfD halte ich für ein

mittelalterliches Instrument. Das wird von uns abgelehnt“, sagte

Silberbach. Die AfD-Fraktion in Hamburg hat ein Online-Portal

geschaffen, über das sie Schüler und Eltern aufruft, Verstöße gegen

das politische Neutralitätsgebot von Lehrern zu melden. Weitere

AfD-Landtagsfraktionen wollen dem Beispiel folgen.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell