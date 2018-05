Rheinische Post: Bewerberansturm in NRW-Finanzämtern

Die Suche nach Quereinsteigern hat dem

NRW-Finanzministerium einen Bewerberansturm beschert. Rund 6000

Bewerbungen habe es allein 2017 gegeben, teilte das Ministerium auf

Anfrage der in Düsseldorf erscheinenden „Rheinischen Post“

(Dienstagausgabe) mit. Im Rahmen eines Pilotprojekts für die

Erhebungsstellen wurden demnach aber nur 47 Bewerber genommen. Zu der

hohen Bewerberzahl sei es gekommen, weil nicht abgeschätzt werden

konnte, ob auf einen großen Arbeitsmarkt zurückgegriffen werden

könne, erläuterte das Ministerium. Daher sei die Ausschreibung

zunächst möglichst weit gefasst und auf die kaufmännischen Berufe

ausgerichtet worden. Die geringe Zahl der Einstellungen wurde damit

begründet, dass es sich lediglich um Pilotprojekte handelte. Die

Erfahrungen seien in spätere Ausschreibungen eingeflossen. Doch eine

hohe Diskrepanz zeigt sich auch bei Seiteneinsteigern noch, die zum

1. Mai 2018 ihre neuen Jobs in der Finanzverwaltung antreten. Hier

wurden den Angaben zufolge 55 Seiteneinsteiger in den Grundstücks-,

Bewertungs- und Grunderwerbsteuerstellen neu eingestellt. Beworben

hatten sich laut Finanzministerium rund 1100 Personen.

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell