WAZ: Bistum Essen: Das Kreuz nicht für Politik missbrauchen

Die Debatte um die Kreuz-Pflicht in bayerischen

Behörden führt auch in NRW zu heftigen Reaktionen. Kritik an dem

Erlass des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder äußerte das

Bistum Essen. Es stelle sich die Frage, „ob das Kreuz in Bayern durch

die geplante Initiative nicht zweckentfremdet und instrumentalisiert

werden kann“, sagte ein Sprecher von Ruhrbischof Franz-Josef

Overbeck der in Essen erscheinenden Westdeutschen Allgemeinen Zeitung

(WAZ, Montagsaugabe). „Auf den ersten Blick ist es sicher erfreulich,

wenn das Kreuz als zentrales Symbol des Christentums öffentlich

wertgeschätzt wird“, so das Bistum. Allerdings nur, wenn es nicht für

politische Zwecke missbraucht werde. Markus Söder aber betone, das

Kreuz sei nach seinem Verständnis nicht das Symbol einer Religion,

sondern ein „sichtbares Bekenntnis zu den Grundwerten der rechts- und

Gesellschaftsordnung Bayerns“, so der Bistums-Sprecher. „Dies

entspricht nicht unserer christlichen Sicht auf das Kreuz.“ Der

Essener Staatsrechtler Lothar Zechlin hält eine Verfassungsklage

gegen den bayrischen Kabinettsbeschluss für möglich. Der Erlass

verletze das Gebot weltanschaulicher und religiöser Neutralität des

Staates, sagte Zechlin der WAZ. „Ein religiöses Symbol wird für

politische Zwecke missbraucht. Damit greift der Regierungschef in das

Selbstbestimmungsrecht der Kirche ein.“ Der Staat dürfe sich aber

nicht mit einer bestimmten Religion identifizieren, sondern müsse die

Bedingungen einer freien Religionsausübung gewährleisten. Serap Güler

(CDU), Staatssekretärin im NRW-Integrationsministerium, kritisierte

die Kreuz-Pflicht. „Ich habe das Kreuz immer als religiöses Symbol

gesehen und nicht als bayrische Folklore“, sagte sie. Wer religiöse

Symbole respektiere, dürfe sie nicht für den Wahlkampf

instrumentalisieren.

