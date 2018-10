Rheinische Post: Bouffier: Die Grünen leben von der Anti-Groko-Stimmung

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier macht

die Schwächen der großen Koalition im Bund für die schlechten

Umfragewerte seiner CDU vor der Landtagswahl am 28. Oktober

verantwortlich. „Bundesweit leben die Grünen von der

Anti-Groko-Stimmung“, sagte Bouffier der Düsseldorfer „Rheinischen

Post“ (Freitag) mit Blick auf die neuen Umfrageergebnissen von ARD

und ZDF. Danach liegt die CDU derzeit bei 26 Prozent (2013: 38,3),

die Grünen werden bei 20 bis 22 Prozent gesehen und haben damit das

Potenzial zweitstärkste Kraft vor der SPD zu werden und in einem

grün-rot-roten Bündnis den Ministerpräsidenten zu stellen. Bouffier,

der seit 2013 eine schwarz-grüne Regierung führt, vermied einen

direkten Angriff auf die Grünen und sagte: „Die Linken dürfen in

Hessen nicht in irgendeiner Weise an die Regierung kommen.“ Das würde

den Wirtschaftsstandort Hessen Arbeitsplätze kosten.

