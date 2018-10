Rheinische Post: Tarek Al-Wazir will am „Wahlabend schauen , was rechnerisch geht“

Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir hat

die Erwartungen an die Grünen in Hessen angesichts ihrer Umfragewerte

vor der Landtagswahl am 28. Oktober gedämpft. „Stimmungen sind noch

lange keine Stimmen“, sagte der Grünen-Spitzenkandidat der

Düsseldorfer „Rheinischen Post“ und dem Bonner „General-Anzeiger“

(Freitag). „Ob daraus tatsächlich Wahlergebnisse werden, würde ich

lieber abwarten“, sagte er mit Blick auf die neuen Umfrageergebnisse

von ARD und ZDF. Danach liegt die CDU derzeit bei 26 Prozent (2013:

38,3), die Grünen werden bei 20 bis 22 Prozent (2013: 11,1 Prozent)

gesehen und haben damit das Potenzial, zweitstärkste Kraft vor der

SPD zu werden und in einem grün-rot-roten Bündnis den

Ministerpräsidenten zu stellen. Das Wahlergebnis entscheide sich am

Wahltag und keinen Tag vorher, sagte Al-Wazir. Er sagte aber auch:

„Und dann schauen wir am Wahlabend, was rechnerisch geht – und

natürlich auch in der Sache.“ Die Grünen in Hessen konzentrierten

sich auf die Energiewende, Agrarwende, Verkehrswende. Al-Wazir, der

seit 2013 auch Stellvertreter von Ministerpräsident Volker Bouffier

(CDU) in einem schwarz-grünen Bündnis ist, erklärte ferner, SPD und

CDU litten „unter dem unfassbar schlechten Auftreten der großen

Koalition in Berlin“.

