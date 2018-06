Rheinische Post: Bund senkt Ausgaben für Langzeitarbeitslose um 600 Millionen Euro

Der Bund wird im laufenden Jahr 600 Millionen

Euro weniger als bislang geplant für Langzeitarbeitslose ausgeben

müssen. Das geht aus der Vorlage des Bundesfinanzministeriums für die

so genannte Bereinigungssitzung des Bundestags-Haushaltsausschusses

hervor. Sie liegt der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Dienstag) vor.

Demnach sollen die Ausgaben für das Arbeitslosengeld II (Alg II) im

laufenden Jahr um 500 Millionen Euro von 20,9 auf 20,4 Milliarden

Euro sinken. Auch die Beteiligung des Bundes an den Kosten für

Unterkünfte und Heizung der Alg-II-Bezieher soll um 100 Millionen von

7,0 auf 6,9 Milliarden Euro abgesenkt werden. Der Haushaltsausschuss

legt am kommenden Mittwoch letzte Hand an den Bundeshaushalt 2018.

Möglich werden die Einsparungen durch die gute Beschäftigungslage.

