Rheinische Post: Das dicke Ende bei der Rente kommt noch

Geht doch. In nur zweieinhalb Stunden haben die

Spitzen von Union und SPD ihre Streitigkeiten in der Sozialpolitik

beigelegt. Bei der Mütterrente werden nun alle Mütter (und Väter)

bedacht, die vor 1992 geborene Kinder erzogen haben. Da hat sich die

SPD durchgesetzt. Der Beitragssatz zur Arbeitslosenversicherung soll

stärker sinken als zunächst vorgesehen. Der Punkt geht an die Union.

Bei dem Paket haben beide Seiten die vernünftigere Lösung

durchgesetzt. Allerdings belasten die Vorhaben die Rentenkasse mit

Milliardensummen. Angesichts der Rekordbeschäftigung und der

brummenden Konjunktur lassen sich die Zusatzausgaben heute

verkraften. Künftig aber muss sich die jüngere Generation auf

zusätzliche Belastungen einstellen. In einer alternden Gesellschaft

stellen Rentner und rentennahe Jahrgänge die Mehrheit der Wähler. Die

Politik beginnt bereits, sich diesem Druck zu beugen. Die

Babyboomer-Generation, die noch die Rentenkasse füllt, geht in knapp

zehn Jahren in den Ruhestand. Dann kommt das dicke Ende. Heute weiß

noch niemand, wie die Altersbezüge auf gutem Niveau finanziert werden

sollen, ohne dass der jüngeren Generation die Luft ausgeht. Die nun

eingesetzte Rentenkommission hat einen schwierigen Job.

