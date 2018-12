Rheinische Post: Demokratie-Marketing Kommentar Von Martin Kessler

Ein Gewinner des Wettbewerbs um den

Parteivorsitz bei den Christdemokraten steht jetzt schon fest. Es ist

die CDU selbst. Da mag viel Inszenierung, viel Selbstreflexion dabei

sein. Aber dass erstmals in der Geschichte der straff geführten und

eher langweiligen CDU gleich drei Kandidaten zur Wahl stehen, hat die

Partei beflügelt. Auch die Wähler trauen ihr mehr zu, was sich in

steigenden Umfragewerten niederschlägt. Doch dabei darf die CDU nicht

stehenbleiben. Denn wenn mit der Diskussion um den Bundesvorsitz die

innerparteiliche Demokratie wieder in den Dornröschenschlaf fällt,

ist wenig gewonnen. Auch eine Dauerrivalität zwischen neuem

Parteichef oder neuer Parteichefin und der Kanzlerin würde das gerade

neu entstandene Vertrauen bei den Wählern wieder zerstören. Mehr

Demokratie wagen, könnte zum Markenzeichen auch der CDU werden. Ein

Gewinn für das politische System insgesamt. Allerdings könnten die

Niederungen der Politik den Aufbruch auch schnell wieder

zunichtemachen.

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell