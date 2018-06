Rheinische Post: Deutsche Bauern warnen EU vor Agrarkürzungen

Der Deutsche Bauernverband hat die

EU-Kommission davor gewarnt, die vorgeschlagenen Kürzungen im

Agrarbudget wahrzumachen. „Die Gemeinsame Agrarpolitik ist auch ein

Eckpfeiler der europäischen Integration, der nun ins Wanken geraten

könnte“, schrieb Verbandspräsident Joachim Rukwied anlässlich des

Bauerntages an diesem Mittwoch in einem Gastbeitrag für die

Düsseldorfer „Rheinische Post“ (Mittwoch). Bei den anstehenden

agrarpolitischen Weichenstellungen müsse an der gemeinsamen

europäischen Förderpolitik festgehalten werden. „Bekommen die

Mitgliedsstaaten zu große Entscheidungsspielräume, drohen neue

Wettbewerbsverzerrungen und schlimmstenfalls eine Auflösung des

EU-Binnenmarktes“, so Rukwied.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell