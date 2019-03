Rheinische Post: DIHK-Präsident: Zwölf Prozent der in Großbritannien engagierten Firmen wollen Investitionen verlagern

Zwölf Prozent der deutschen Unternehmen mit

Geschäftsbeziehungen nach Großbritannien planen

Investitionsverlagerungen aus dem Königreich nach Deutschland oder in

andere EU-Länder. Das sagte Eric Schweitzer, Präsident des Deutschen

Industrie- und Handelskammertages (DIHK), der Düsseldorfer

„Rheinischen Post“ (Samstag). „Für die Briten ist es bitter, dass

sich internationale Unternehmen von der Insel zurückziehen“, sagte

Schweitzer. Seit dem Brexit-Referendum im Juni 2016 seien die

deutschen Exporte nach Großbritannien um mehr als fünf Prozent

zurückgegangen. Die deutschen Exporte in die EU seien dagegen im

gleichen Zeitraum um mehr als elf Prozent gewachsen. Schon jetzt

bezeichne in einer DIHK-Umfrage nur noch jedes fünfte der befragten

Unternehmen mit Beziehungen nach Großbritannien seine Geschäfte dort

als gut. 70 Prozent der Betriebe gingen für 2019 von einer weiteren

Verschlechterung aus. Drei Viertel der Unternehmen erwarteten

zusätzliche Zollbürokratie.

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell