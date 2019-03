Rheinische Post: Grünen-Politiker Nouripour hält Rüstungsexport-Stopp nach Saudi-Arabien für Augenwischerei

Der Grünen-Außenpolitiker Omid Nouripour hält

den verlängerten Lieferstopp für deutsche Rüstungsexporte nach

Saudi-Arabien für Augenwischerei. „Die Rüstungsexporte nach

Saudi-Arabien gehen ab sofort also über Frankreich. Und dafür will

sich die SPD auch noch feiern lassen“, sagte Nouripour der

Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Samstag). Er verwies auf die

Ausnahmen für Gemeinschaftsprojekte vor allem mit Frankreich, das

weiterhin Rüstungsgüter nach Saudi-Arabien und in die Vereinigten

Arabischen Emirate liefert. „Es ist schon seltsam, dass die

Bundesregierung auf die zahlreichen französischen Initiativen etwa

zur Reform der EU nicht einmal reagiert, bei Rüstungsexporten aber

plötzlich hyperventilierend auf Paris verweist“, sagte der

Grünen-Politiker. Die Koalitionsparteien hatten sich darauf

geeinigt, den Lieferstopp für sechs Monate zu verlängern. Deutsche

Bauteile für Gemeinschaftsprojekte mit anderen EU-Ländern sollen aber

weiter geliefert werden können

