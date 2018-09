Rheinische Post: DIHK setzt nach Brinkhaus-Wahl auf stabile Regierungsmehrheit

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag

(DIHK) setzt nach dem Wechsel an der Unionsfraktionsspitze auf eine

Fortsetzung der großen Koalition und stabile politische Verhältnisse.

„Wir erleben aktuell viele politische Umbrüche innerhalb der

Europäischen Union, die sehr wichtig für den Wohlstand in Deutschland

ist“, sagte DIHK-Präsident Eric Schweitzer der Düsseldorfer

„Rheinischen Post“ (Donnerstag). „Nur eine stabile Regierungsmehrheit

im Bundestag kann in dieser entscheidenden Phase die richtigen

Impulse auch für die wirtschaftliche Zukunft unseres eigenen Landes

setzen“, sagte Schweitzer. Er begrüßte die Wahl von Ralph Brinkhaus

zum neuen Fraktionschef. „Wir haben mit Volker Kauder stets fair und

professionell zusammengearbeitet. Seinen Nachfolger Ralph Brinkhaus

kennen und schätzen wir als Fachmann in Steuer- und Finanzfragen“,

sagte Schweitzer. „Deshalb setze ich darauf, dass er seine

wirtschaftspolitische Kompetenz auch im neuen Amt stark einbringen

wird. Das kann aus Sicht der Wirtschaft nur gut sein“, sagte

Schweitzer.

