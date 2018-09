Rheinische Post: Gröhe nennt Plattform für Juden in der AfD „unverständlich“

Unionsvize Hermann Gröhe hat Verständnis für

das Entsetzen jüdischer Repräsentanten über eine Plattform „Juden in

der AfD“ geäußert. „Die Entscheidung für die Mitgliedschaft in einer

Partei, die die Verharmlosung nationalsozialistischen Unrechts und

antisemitischer Töne in ihren Reihen duldet, ist für mich ohnehin

nicht nachzuvollziehen, bei Juden aber ganz besonders

unverständlich“, sagte der CDU-Politiker der Düsseldorfer

„Rheinischen Post“ (Donnerstag). Der religionspolitische Sprecher der

SPD-Fraktion, Lars Castellucci, erinnerte an die Verfolgung von

Jüdinnen und Juden durch Nationalsozialisten. „Dafür, dass sich jetzt

eine jüdische Plattform in einer Partei formieren soll, die selbst

Nazis in ihren Reihen hat, habe ich kein Verständnis“, sagte der

SPD-Politiker. Der FDP-Religionspolitiker Stefan Ruppert bezweifelte

das Ergebnis der geplanten Plattform-Gründung. „Der Versuch, sich mit

einer jüdischen Vorfeldorganisation gegen den wohlbegründeten Vorwurf

antisemitischer Tendenzen reinzuwaschen, ist so durchsichtig, dass er

sicher scheitern wird.“ Die Grünen schlossen sich den Warnungen von

Vertretern jüdischer Gemeinden ausdrücklich an. „Die AfD ist mit

ihrer intoleranten, selbstgerechten, pseudopatriotischen Agenda und

als eine religiöse Minderheiten stigmatisierende und diskriminierende

Partei eine Gefahr für uns alle“, sagte Grünen-Religionspolitiker

Konstantin von Notz. Die Linken-Religionspolitikerin Christine

Buchholz versicherte, „weiter gemeinsam mit jüdischen und

muslimischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern gegen die

menschenverachtende Politik der AfD vorgehen“ zu wollen.

