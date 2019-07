Rheinische Post: DIHK warnt vor zusätzlicher Belastung durch CO2-Bepreisung

Die deutsche Industrie hat die Bundesregierung

vor einer zusätzlichen Belastung durch eine CO2-Bepreisung gewarnt.

„Deutschlands Betriebe schultern bereits heute in der Mehrzahl die

höchsten Strompreise in Europa“, sagte der Präsident des Deutschen

Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Eric Schweitzer, der

Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Samstag). Insbesondere für auf

internationalen Märkten agierende und energieintensive Unternehmen

müsse es einen rechtssicheren Ausgleich für zusätzliche Kosten geben.

„Dann bieten sich den Unternehmen auch Chancen, in CO2-arme

Technologien zu investieren“, unterstrich der DIHK-Chef.

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2627

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell