Rheinische Post: EVP-Chef Weber skeptisch gegenüber Verlängerung von Brexit-Verhandlungen

Der Fraktionschef der Europäischen

Volksparteien im Europaparlament und voraussichtliche

EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber (CSU) hat sich skeptisch gegenüber

der von Chefunterhändler Michel Barnier ins Spiel gebrachten

Verlängerung der Brexit-Verhandlungen gezeigt: „Michel Barnier macht

einen ausgezeichneten Job für ganz Europa und vertritt die Interessen

der Europäischen Union sehr gut. Klar ist aber auch, dass wir

irgendwann zum Ende kommen müssen“, sagte Weber der Düsseldorfer

„Rheinischen Post“ (Donnerstag). „Ein endloses Vertagen löst die

Probleme nicht. Es braucht Klarheit vor den Europawahlen 2019.“ Von

europäischer Seite lägen die Vorschläge auf dem Tisch:

Freihandelsabkommen, Zollunion oder Teilnahme am Binnenmarkt. London

müsse sich entscheiden. Zugleich nannte der CSU-Politiker für das

Europaparlament Anforderungen an einen Brexit-Vertrag. „Ich kann alle

nur warnen, dass der Austrittsvertrag nicht ohne das Europäische

Parlament gemacht wird“, betonte Weber. „Wir haben da eine klare

Erwartungshaltung: Im Mittelpunkt stehen für uns und auch für meine

Fraktion die Bürger.“ In Großbritannien lebten drei Millionen Bürger

der 27 anderen EU-Staaten, sie müssten ihr Leben ohne extra

Belastungen weiter führen können. Wichtig sei auch die

Nordirland-Frage. Die Menschen dort hätten die Sorge, dass die Zeiten

von Konflikt und Unsicherheit zurückkommen könnten. Deswegen müsse

sichergestellt werden, dass es keine harte Grenze zwischen Irland und

Nordirland gebe. „Wir werden zudem nicht akzeptieren, dass die Ideen

des Binnenmarkts durch den Brexit beschädigt werden.“ Die

Freizügigkeit, wonach jeder EU-Bürger sich grundsätzlich niederlassen

und arbeiten kann, wo er möchte, sei eine so wunderbare

Errungenschaft, dass man sie verteidigen werde.

