Rheinische Post: EVP-Chef Weber lehnt Scholz-Plan für europäische Arbeitsagentur ab

Der Fraktionschef der Europäischen

Volksparteien im Europaparlament und voraussichtliche

EVP-Spitzenkandidat, Manfred Weber (CSU), hat ablehnend auf die von

Finanzminister Olaf Scholz vorgeschlagene europäische

Arbeitslosenversicherung reagiert. „Europa braucht keine neuen

Umverteilungssysteme“, sagte Weber der Düsseldorfer „Rheinischen

Post“ (Donnerstag). Europa brauche Reformbereitschaft, brauche den

Willen zu stabilen Haushalten, zu Investitionen. „Deswegen bin ich

äußerst skeptisch gegenüber diesem Vorschlag“, betonte der

CSU-Politiker. Minister Scholz müsse seine Pläne erst einmal

konkretisieren. „Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass wir in

Deutschland in eine Umverteilung zwischen den

Arbeitslosenversicherungssystemen in Europa einsteigen.“

