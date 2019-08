Rheinische Post: Giffey und Spahn fordern Union und SPD zu Zusammenhalt und Erfüllung des Koalitionsvertrags auf

Die Bundesminister Franziska Giffey (SPD) und

Jens Spahn (CDU) haben die große Koalition eindringlich aufgefordert,

die bevorstehende Halbzeitbilanz nicht für den Bruch der Regierung zu

nutzen. Union und SPD hätten zusammen viel geschafft, das müsse

herausgestellt werden, sagten die Familienministerin und der

Gesundheitsminister übereinstimmend in einem Doppelinterview mit der

Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Samstag). Giffey betonte: „Ich bin

ganz klar dafür: Verträge sind einzuhalten.“ Im Koalitionsvertrag

stünden gute Sachen. Ohne die Sozialdemokraten in der Regierung wäre

Vieles nicht erreicht worden. Es gebe aber auch noch viel zu tun.

„Die Zeit ist ja noch nicht rum. Die Menschen im Land, und auch

unsere internationalen und europäischen Partner, erwarten von uns

eine verlässliche, kontinuierliche Regierung, auf die sie bauen

können. Das ist unsere Verantwortung.“ Sie hoffe, dass das Union und

SPD gelinge. Spahn sagte: „Die Frage ist, wie wir Bilanz ziehen.

Bewerten wir die bisherigen Erfolge oder steht das im Fokus, was

bisher noch nicht erreicht ist? Liegt der Schwerpunkt auf Letzterem,

wird es schwierig.“ Er sei gegen eine Neuauflage der großen Koalition

gewesen, aber die schwarz-rote Halbzeitbilanz könne sich sehen

lassen. „Wir arbeiten gut zusammen. Deshalb bin ich dafür, dass wir

die Habenseite herausstellen.“

