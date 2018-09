Rheinische Post: Grüne werfen Maaßen politische Agitation vor

Die Grünen haben Verfassungsschutzpräsident

Hans-Georg Maaßen wegen dessen Zweifel an Hetzjagden in Chemnitz

scharf kritisiert. „Als Chef einer Sicherheitsbehörde hat man nur

über Dinge Auskunft zu geben, über die man auch eigene und belastbare

Erkenntnisse hat, alles andere ist pure politische Agitation“, sagte

Grünen-Innenexpertin Irene Mihalic der Düsseldorfer „Rheinischen

Post“ (Samstag). Maaßen könne nicht einfach Behauptungen in den Raum

stellen und dann keine Beweise liefern, die diese Behauptungen

stützen. Der Verfassungsschutzpräsident hatte zuvor erklärt, es

sprächen gute Gründe dafür, dass es sich bei dem Video mit Jagdszenen

aus Chemnitz um eine gezielte Falschinformation gehandelt habe.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell